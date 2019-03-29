О дебютном бое Усика в супертяжелом весе объявлено официально
29 марта, 2019, 10:55
Официально объявлено, что украинский боксер Александр Усик проведет дебютный бой в супертяжелом весе с камерунцем Карлосом Такамом
Об этом сообщает ESPN.
Украинский боксер Александр Усик согласовал бой с камерунцем Карлосом Такама. Об этом сообщил промоутер украинца Эдди Хирн.
"Бой с Такама можно считать согласованным. Осталось только определиться с DAZN по поводу точной даты поединка", - рассказал Хирн.
Бой Усик - Такам может состояться 18 мая.
- Украинский боксер Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира.
- Украинец Александр Усик отказался от титула WBA.
- Александр Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе с помощью спаррингов с Владимиром Кличко.
- Дебютный поединок украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе против камерунца Карлоса Такама хотят перенести с 18 мая на другую дату.
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