Поветкин рассказал, интересен ли ему бой с Усиком

28 марта, 2019, 15:52

Российский боксер Александр Поветкин рассказал о планах по встрече с украинцем Александром Усиком

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Поветкина, ему все еще интересен бой с Усиком, но состоится ли такой поединок - пока неизвестно.

"Я практически восстановился после операции на локтях. Было много разговоров, что я дерусь с Усиком, мне был бы интересен этот бой. Но поединок пока не назначен, я тренируюсь. Думаю, в ближайшее время у нас уже будет понимание по этому вопросу" , - сказал Поветкин.