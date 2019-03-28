Поветкин рассказал, интересен ли ему бой с Усиком
28 марта, 2019, 15:52
Российский боксер Александр Поветкин рассказал о планах по встрече с украинцем Александром Усиком
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Поветкина, ему все еще интересен бой с Усиком, но состоится ли такой поединок - пока неизвестно.
"Я практически восстановился после операции на локтях. Было много разговоров, что я дерусь с Усиком, мне был бы интересен этот бой. Но поединок пока не назначен, я тренируюсь. Думаю, в ближайшее время у нас уже будет понимание по этому вопросу" , - сказал Поветкин.
- Российский боксер Александр Поветкин заявил, что не знает, выйдет ли на ринг против Украинской Александра Усика.
- Александр Поветкин отказался в мае встречаться с украинцем Александром Усиком.
- Украинский боксер Александр Усик отказался от пояса WBA и не будет боксировать с россиянином Денисом Лебедевым.
- Украинский боксер Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира.
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