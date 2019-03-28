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Поветкин рассказал, интересен ли ему бой с Усиком


фото: Reuters
Российский боксер Александр Поветкин рассказал о планах по встрече с украинцем Александром Усиком

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Поветкина, ему все еще интересен бой с Усиком, но состоится ли такой поединок - пока неизвестно.

"Я практически восстановился после операции на локтях. Было много разговоров, что я дерусь с Усиком, мне был бы интересен этот бой. Но поединок пока не назначен, я тренируюсь. Думаю, в ближайшее время у нас уже будет понимание по этому вопросу" , - сказал Поветкин.

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