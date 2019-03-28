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Усик потерял звание абсолютного чемпиона мира


фото: Reuters
Украинский боксер Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает Espreso.TV.

Украинец Александр Усик после отказа от титула WBA потерял звание абсолютного чемпиона мира.

Победа над российским боксером Муратом Гассиевым позволила Усику завладеть 4 чемпионскими поясами и стать абсолютным чемпионом мира. В Москве украинец завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF и WBAsuper и объединил их с ранее выигранными чемпионскими поясами по версиям WBOsuper и WBC.

Усик был единственным обладателем чемпионских поясов по всем престижным версиям среди профессиональных боксеров современности.

Потеря одного титула лишила уроженца Симферополя престижного статуса.

  • Украинец Александр Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе с помощью спаррингов с Владимиром Кличко.
  • Дебютный поединок украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе против камерунца Карлоса Такама хотят перенести с 18 мая на другую дату.
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