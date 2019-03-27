Усик перед дебютом в супертяжелом весе спаррингует с Кличко
27 марта, 2019, 15:57
Александр Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе с помощью спаррингов с Владимиром Кличко
Об этом заявил менеджер Александра Усика Эгис Климас, сообщает EsNews.
По словам менеджера, Усик проводит спарринги с Кличко, перед первым боем в супертяжелом весе, а на следующей неделе будет официально объявлено имя его соперника.
"Да, Усик тренируется, проводит спарринги. Оба проделали хорошую работу друг с другом. На следующей неделе должен быть анонс следующего боя Усика", - сказал Климас.
Александр Усик является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). На 18 мая в Чикаго запланирован дебютный бой украинца в супертяжелом весе.
- 2 марта стало известно, что Александр Усик согласовал детали следующего поединка с тяжеловесом из Камеруна Карлосом Такамом.
- Промоутер Александра Усика Эдди Хирн заявил, что в мае украинский боксер станет официальным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе, которым владеет британец Энтони Джошуа.
- Дебютный поединок украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе против камерунца Карлоса Такама хотят перенести с 18 мая на другую дату.
- Британский боксер Лоуренс Околи может встретиться с россиянином Денисом Лебедевым в бою за титул WBA, принадлежащий украинцу Александру Усику.
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