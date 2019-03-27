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Усик перед дебютом в супертяжелом весе спаррингует с Кличко


фото: facebook
Александр Усик готовится к дебюту в супертяжелом весе с помощью спаррингов с Владимиром Кличко

Об этом заявил менеджер Александра Усика Эгис Климас, сообщает EsNews.

По словам менеджера, Усик проводит спарринги с Кличко, перед первым боем в супертяжелом весе, а на следующей неделе будет официально объявлено имя его соперника.

"Да, Усик тренируется, проводит спарринги. Оба проделали хорошую работу друг с другом. На следующей неделе должен быть анонс следующего боя Усика", - сказал Климас.

Александр Усик является абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). На 18 мая в Чикаго запланирован дебютный бой украинца в супертяжелом весе.

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