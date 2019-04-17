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Усик показал, как сочетает тренировки с зажигательными танцами


фото: isport.ua
Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к дебюту в супертяжелом весе

Видео с тренировки Усика обнародовало издание Luckypunch.net в Instagram.

Боксер совмещает работу в тренировочном зале с зажигательными танцами.

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