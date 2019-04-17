Усик показал, как сочетает тренировки с зажигательными танцами
17 апреля, 2019, 16:28
Украинский боксер Александр Усик продолжает подготовку к дебюту в супертяжелом весе
Видео с тренировки Усика обнародовало издание Luckypunch.net в Instagram.
Боксер совмещает работу в тренировочном зале с зажигательными танцами.
@usykaa зажег на тренировке под крутой трек. Чемпион мира #WBC, #WBO и #IBF в тяжелом весе в хорошем настроении готовится к переходу в супертяжа. А вы узнали песню. # бокс # новостибокса # супертяжелыйвес # лакипанчнет #boxing #boxingnews #heavyweight #usyk #luckypunchnet
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