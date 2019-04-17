Усик показал, как сочетает тренировки с зажигательными танцами

@usykaa зажег на тренировке под крутой трек. Чемпион мира #WBC, #WBO и #IBF в тяжелом весе в хорошем настроении готовится к переходу в супертяжа. А вы узнали песню. # бокс # новостибокса # супертяжелыйвес # лакипанчнет #boxing #boxingnews #heavyweight #usyk #luckypunchnet

Публикация от Luckypunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА (@luckypunchnet) 17 Апр 2019 в 4:09 PDT