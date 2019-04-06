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Соперник пугает Усика серьезными испытаниями в супертяжелом весе

Камерунский тяжеловес Карлос Такам пообещал Александру Усику серьезное испытание в бою с ним

Об этом сообщает Matchroom Boxing.

"Усик добился всего в первом тяжелом весе, я готов поздравить его в новом мире супертяжелого дивизиона. Могу обещать, что это будет отличный бой, я стану серьезной проверкой для него. У меня огромные амбиции в этом дивизионе, и этот бой даст мне шанс доказать это", - сказал Такам.

Усик дебютирует в супертяжелом весе 25 мая в американском Оксон-Хилле.

 

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