Соперник пугает Усика серьезными испытаниями в супертяжелом весе
6 апреля, 2019, 17:11
Камерунский тяжеловес Карлос Такам пообещал Александру Усику серьезное испытание в бою с ним
Об этом сообщает Matchroom Boxing.
"Усик добился всего в первом тяжелом весе, я готов поздравить его в новом мире супертяжелого дивизиона. Могу обещать, что это будет отличный бой, я стану серьезной проверкой для него. У меня огромные амбиции в этом дивизионе, и этот бой даст мне шанс доказать это", - сказал Такам.
Усик дебютирует в супертяжелом весе 25 мая в американском Оксон-Хилле.
- Промоутер Эдди Хирн назвал условие поединка Александра Усика с лидером супертяжелого дивизиона британцем Энтони Джошуа.
- 1 апреля Всемирная боксерская ассоциация убрала украинца Александра Усика из своего рейтинга за отказ защищать чемпионский титул в бою с россиянином Денисом Лебедевым.
- Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что украинский боксер выйдет на ринг против камерунца Карлоса Такама 25 мая.
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
-