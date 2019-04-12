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Промоутер объяснил, почему Усик не выбрал бой с россиянином Поветкиным


фото: ESPN.com
Промоутер Эдди Хирн рассказал, почему украинец Александр Усик сразится с камерунцем Карлосом Такамом, а не россиянином Александром Поветкиным

Слова Хирна приводит vringe.com.

"Причина в том, что Поветкин не совсем вовремя принял бой. В конце концов он это сделал, но ... Я думаю, бой с Такамом идеален. Это сложный бой. Усик переходит с тяжелой весовой категории к большому сильному мужчине, который будет идти вперед, давить, без остановки выбрасывать удары. Многие люди в боксе сейчас говорят, что это сложный бой. Будучи абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и поднявшись до супертяжелого веса, он может боксировать с кем угодно и все будет хорошо. Ему нравится чувствовать себя, и мы ожидаем замечательный бой", - заявил американец.

Хирн также рассказал, насколько долго осталось ждать боя между Усиком и британцем Энтони Джошуа.

"Недолго. Может, бой будет в ноябре-декабре или позже - это март-апрель 2020 года. Он должен стать обязательным претендентом на титул WBO. Я думаю, что на самом деле это вопрос больше к Усику, потому что 25 мая расскажет нам все, что нам нужно знать. Если он выйдет в ринг и нокаутирует Такама, мы можем сказать: "Делаем бой сейчас" или мы можем сказать: "Давайте проведем еще один поединок". Это удивительный бой, и мы не можем его дождаться. Джошуа готов", - сказал промоутер.

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