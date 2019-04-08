Поветкин согласился на бой с Усиком
Об этом заявил промоутер украинского боксера Александр Красюк, сообщает Video Boxing .
"Поветкин хотел провести бой за титул и не спешил вести переговоры. И когда у нас уже время поджимало, мы сделали окончательное предложение. Долгое время мы не получали ответа и решили драться с Такама. После этого Александр согласился на бой, но команда Усика уже начала настраиваться на Такама ", - сказал Красюк.
По словам промоутера, Такам по своему уровню близок к топ-боксеров, он доказал в поединках против Александра Поветкина и британца Энтони Джошуа.
"Такам - это даже не середняк, это боксер ближе к топов. Он дрался с Джошуа, Поветкиным, выглядит очень хорошо. Для перехода в новый вес - лучший тест. Он не был основным вариантом, велись переговоры с Поветкиным, но обстоятельства сложились так, что выбор пал на Такама ", - пояснил Красюк.
Бой Усик - Такам состоится 25 мая в Оксон-Хилле (США).
- Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что украинский боксер выйдет на ринг против камерунца Карлоса Такама 25 мая .
- Камерунский тяжеловес Карлос Такам пообещал Александру Усику серьезное испытание в бою с ним.
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