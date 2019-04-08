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Поветкин согласился на бой с Усиком


фото: fightnews
Российский боксер Александр Поветкин согласился на бой с Александром Усиком, однако сделал это после договоренности украинца с камерунцем Карлосом Такама

Об этом заявил промоутер украинского боксера Александр Красюк, сообщает Video Boxing .

"Поветкин хотел провести бой за титул и не спешил вести переговоры. И когда у нас уже время поджимало, мы сделали окончательное предложение. Долгое время мы не получали ответа и решили драться с Такама. После этого Александр согласился на бой, но команда Усика уже начала настраиваться на Такама ", - сказал Красюк.

По словам промоутера, Такам по своему уровню близок к топ-боксеров, он доказал в поединках против Александра Поветкина и британца Энтони Джошуа.

"Такам - это даже не середняк, это боксер ближе к топов. Он дрался с Джошуа, Поветкиным, выглядит очень хорошо. Для перехода в новый вес - лучший тест. Он не был основным вариантом, велись переговоры с Поветкиным, но обстоятельства сложились так, что выбор пал на Такама ", - пояснил Красюк.

Бой Усик - Такам состоится 25 мая в Оксон-Хилле (США).

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