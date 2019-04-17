Правительство Франции объявило сбор средств на реконструкцию Нотр-Дама

17 апреля, 2019, 15:32

Желающие могут пожертвовать средства на реконструкцию Собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара 15 апреля

На сайте правительства Франции появился соответствующий раздел, где можно это сделать.

"Как заявил президент республики, Собор будет полностью реконструирован. Но эта реконструкция имеет свою стоимость. Вот почему нам нужна щедрость каждого", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инициативы увеличились, чтобы собрать во Франции и в мире пожертвования на реконструкцию Нотр-Дама. Четыре структуры взаимодействуют с государством, чтобы каждый мог внести свой вклад прозрачным и безопасным способом. В частности, это Центр национальных памятников, Фонд Нотр-Дам, Фонд наследия и Фонд Франции.

На страницах этих организаций можно сделать пожертвование, размер которого начинается от € 30. Также можно внести произвольную сумму.

Отметим, что на восстановление собора Нотр-Дам собрали миллиард евро.