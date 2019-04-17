На восстановление собора Нотр-Дам собрали миллиард евро
Об этом сообщает газета Радио Свобода .
По данным издания, деньги поступают от крупных компаний и бизнесменов, а также через четыре общественных фонда, которые для этой цели выбрало Министерство культуры Франции.
В частности, по 10 млн евро выделили Мартен и Оливье Буиг из группы Bouygues, компания JCDecaux Group, Societe Generale и Марк Ладре где Лашарьер из холдинга Fimalac.
Два миллиона переведет регион Овернь - Рона - Альпы, еще один - консалтинговая компания Capgemini.
Глава корорации Apple Тим Кук также заявил, что планирует помочь восстановить Нотр-Дам, но сумму пожертвования не уточнил.
Мэр Парижа Анн Идальго предложила провести международную конференцию доноров для сбора средств на реставрацию Нотр-Дам. По ее словам, из бюджета города будет выделено 50 млн евро на восстановление памятника. Кроме того, парижский регион Иль-де-Франс планирует пожертвовать десять миллионов евро на реставрационные работы.
- Французский бизнесмен Франсуа Анри-Пино заявил, что пожертвует € 100 млн на восстановление поврежденного при пожаре средневекового Собора Парижской Богоматери.
- А владелец Louis Vuitton пожертвует € 200 млн в восстановление Нотр-Дама.
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