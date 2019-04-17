На восстановление собора Нотр-Дам собрали миллиард евро

17 апреля, 2019, 12:06

По состоянию на утро 17 апреля на восстановление собора Нотр-Дам в Париже удалось собрать миллиард евро

Об этом сообщает газета Радио Свобода .

По данным издания, деньги поступают от крупных компаний и бизнесменов, а также через четыре общественных фонда, которые для этой цели выбрало Министерство культуры Франции.

В частности, по 10 млн евро выделили Мартен и Оливье Буиг из группы Bouygues, компания JCDecaux Group, Societe Generale и Марк Ладре где Лашарьер из холдинга Fimalac.

Два миллиона переведет регион Овернь - Рона - Альпы, еще один - консалтинговая компания Capgemini.

Глава корорации Apple Тим Кук также заявил, что планирует помочь восстановить Нотр-Дам, но сумму пожертвования не уточнил.

Мэр Парижа Анн Идальго предложила провести международную конференцию доноров для сбора средств на реставрацию Нотр-Дам. По ее словам, из бюджета города будет выделено 50 млн евро на восстановление памятника. Кроме того, парижский регион Иль-де-Франс планирует пожертвовать десять миллионов евро на реставрационные работы.