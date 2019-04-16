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"Как вам не стыдно?", - посол Франции о шутке украинского политолога относительно Зеленского и Нотр Дам де-Пари

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон отреагировала на шутку политолога, ведущего телеканала "Прямой" Тараса Березовца о пожаре в Нотр-Даме

Об этом она написала в своем Twitter в ответ на твит Березовца.

Березовец написал, что "Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А мог бы и Елисейский дворец вспыхнуть".

"Как вам не стыдно ?! Позор", - возмутилась посол Франции.

Также в своей заметке посол обозначила МИД Украины и министра Павла Климкина.

 

  • Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
  • Из-за пожара обрушилась шпиль собора.
  • Прокуратура взялась расследовать пожар.
  • Французские спасатели ночью сумели потушить пожар в Соборе Парижской Богоматери.
  • Нотр-Дам де Пари (Собор Парижской Богоматери) построен 850 лет назад и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире.
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