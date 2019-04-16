"Как вам не стыдно?", - посол Франции о шутке украинского политолога относительно Зеленского и Нотр Дам де-Пари
16 апреля, 2019, 08:33
Посол Франции в Украине Изабель Дюмон отреагировала на шутку политолога, ведущего телеканала "Прямой" Тараса Березовца о пожаре в Нотр-Даме
Об этом она написала в своем Twitter в ответ на твит Березовца.
Березовец написал, что "Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А мог бы и Елисейский дворец вспыхнуть".
"Как вам не стыдно ?! Позор", - возмутилась посол Франции.
Также в своей заметке посол обозначила МИД Украины и министра Павла Климкина.
Как вам не стыдно!? Позор. @PavloKlimkin @MFA_Ukraine https://t.co/E6mYrATAnW- Isabelle Dumont (@isabelledumont) 15 апреля 2019 г.
- Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
- Из-за пожара обрушилась шпиль собора.
- Прокуратура взялась расследовать пожар.
- Французские спасатели ночью сумели потушить пожар в Соборе Парижской Богоматери.
- Нотр-Дам де Пари (Собор Парижской Богоматери) построен 850 лет назад и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире.
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