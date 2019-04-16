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Спасатели потушили пожар в Соборе Парижской Богоматери

Французские спасатели сегодня ночью сумели потушить пожар в Соборе Парижской Богоматери

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Le Figaro.

Как заявил официальный представитель парижских пожарных Габриэль Плюс, спасателям удалось потушить пожар и охладить горящие конструкции здания.

"Возгорание потушен. Мы продолжим следить за очагами пожара и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы горения не возобновилось", - сказал Плюс.

Нотр-Дам де Пари (Собор Парижской Богоматери) построен 850 лет назад и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире.

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Фото: AFP

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