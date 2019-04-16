Спасатели потушили пожар в Соборе Парижской Богоматери
16 апреля, 2019, 07:19
Французские спасатели сегодня ночью сумели потушить пожар в Соборе Парижской Богоматери
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Le Figaro.
Как заявил официальный представитель парижских пожарных Габриэль Плюс, спасателям удалось потушить пожар и охладить горящие конструкции здания.
"Возгорание потушен. Мы продолжим следить за очагами пожара и охлаждать горячие конструкции, в том числе несущие, чтобы горения не возобновилось", - сказал Плюс.
Нотр-Дам де Пари (Собор Парижской Богоматери) построен 850 лет назад и является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также одной из самых известных туристических достопримечательностей в мире.
Фото: AFP
- Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
- Из-за пожара обрушилась шпиль собора.
- Прокуратура взялась расследовать пожар.
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