ФБР расследует дело против Коломойского, - СМИ
Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на данные от трех источников.
Следователи проверяют вероятность финансовых преступлений, в том числе отмывания денег, которые, по данным источников, следователи считают масштабными и продолжительными.
В то же время Коломойскому пока не предъявлено никакого обвинения. Адвокат юридической фирмы Ashcroft, которая представляет интересы Коломойского, сказал, что его клиент отрицает любые правонарушения.
"Мистер Коломойский категорически отрицает, что отмывал в США любые средства. Он бизнесмен. Его банк был захвачен правительством, который утверждал, что банк находится на грани краха. Эта информация оказалась ошибочной", - сказал адвокат Майк Салливан.
Издание Kyiv Post отмечает, что Коломойский активы в американском штате Огайо, поэтому прокуратура Северного округа штата участвует в расследовании.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-