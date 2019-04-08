ФБР расследует дело против Коломойского, - СМИ

8 апреля, 2019, 08:44

Федеральное бюро расследований США расследует дело в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского

Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на данные от трех источников.

Следователи проверяют вероятность финансовых преступлений, в том числе отмывания денег, которые, по данным источников, следователи считают масштабными и продолжительными.

В то же время Коломойскому пока не предъявлено никакого обвинения. Адвокат юридической фирмы Ashcroft, которая представляет интересы Коломойского, сказал, что его клиент отрицает любые правонарушения.

"Мистер Коломойский категорически отрицает, что отмывал в США любые средства. Он бизнесмен. Его банк был захвачен правительством, который утверждал, что банк находится на грани краха. Эта информация оказалась ошибочной", - сказал адвокат Майк Салливан.

Издание Kyiv Post отмечает, что Коломойский активы в американском штате Огайо, поэтому прокуратура Северного округа штата участвует в расследовании.