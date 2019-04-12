Промоутер рассказал, сможет ли Кролла подобрать ключ к Ломаченко
Слова промоутера приводит vringe.com.
Промоутер Эдди Хирн выступил на открытой тренировке в центре украинской культуры Лос-Анджелеса, приуроченной к поединку между Ломаченко и Кроллой.
Промоутер рассказал, сможет ли британец подобрать ключ к победе над украинцем.
"Энтони очень умный и опытный боец, бывший чемпион мира, и он выйдет в ринг против одного из лучших в pound-for-pound. Это будет очень-очень сложно, но Кролла в отличных кондициях, у него есть план на бой, и мы в предвкушении. Никто не считает, что Энтони Кролла может выиграть этот бой, но на него нет давления. Он может спокойно выйти и показать себя, а все давление будет на Ломаченко", - сказал Хирный.
Бой Ломаченко с Кроллой пройдет сегодня ночью в Staples Center в Лос-Анджелесе.
- Напомним, 11 апреля украинский боксер Василий Ломаченко провел первую дуэль взглядов с британцем Энтони Кроллой.
- Украинец Василий Ломаченко и британец Энтони Кролла приняли участие в традиционной церемонии взвешивания.
- 12 апреля стали известны уточненные данные по гонорарах украинского боксера Василия Ломаченко и британца Энтони Кролла.
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