Экс-соперник Кличко рассказал, как остановить Усика
Слова Чисоры передает SkySports.
"Усик будет кошмаром для любого из противников. Как только он войдет в нужный для супертяжа вес, он устроит здесь всем ту еще жизни. У него есть удар и мастерство, а его мобильность нейтрализует большинство боксеров. Как его остановить? Парочку ударов ниже пояса, например. Я готов выйти в ринг с кем угодно. Мы утрясаем контракт, ставим подписи, готовимся - и бьемся. Будет это Паркер или мне лучше присмотреться к Усику, без разницы. Многие боятся драться, но я готов делать это хоть каждую неделю", - сказал Чисора.
Следующий бой Усик проведет в супертяжелом весе с камерунцем Карлосом Такамом. Поединок состоится 25 мая в Чикаго.
В феврале 2012 года Дерек Чисора проиграл украинцу Виталию Кличко.
- Российский боксер Александр Поветкин согласился на бой с Александром Усиком, однако сделал это после договоренности украинца с камерунцем Карлосом Такамом.
- Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что украинский боксер выйдет на ринг против камерунца Карлоса Такама 25 мая.
- Камерунский тяжеловес Карлос Такам пообещал Александру Усику серьезное испытание в бою с ним.
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