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Экс-соперник Кличко рассказал, как остановить Усика


фото: The Mirror
Британский супертяжеловес Дерек Чисора рассказал, как противостоять украинскому боксеру Александру Усику

Слова Чисоры передает SkySports.

"Усик будет кошмаром для любого из противников. Как только он войдет в нужный для супертяжа вес, он устроит здесь всем ту еще жизни. У него есть удар и мастерство, а его мобильность нейтрализует большинство боксеров. Как его остановить? Парочку ударов ниже пояса, например. Я готов выйти в ринг с кем угодно. Мы утрясаем контракт, ставим подписи, готовимся - и бьемся. Будет это Паркер или мне лучше присмотреться к Усику, без разницы. Многие боятся драться, но я готов делать это хоть каждую неделю", - сказал Чисора.

Следующий бой Усик проведет в супертяжелом весе с камерунцем Карлосом Такамом. Поединок состоится 25 мая в Чикаго.

В феврале 2012 года Дерек Чисора проиграл украинцу Виталию Кличко.

 

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