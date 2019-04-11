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Беринчик отметил существенные недостатки в подготовке Ломаченко


фото: K2 Promotions
Украинский боксер Денис Беринчик назвал недостатки в подготовке земляка Василия Ломаченко к бою с британцем Энтони Кроллой

Об этом Денис Беринчик заявил на своем канале в YuoTube.

"Большая ответственность лежит на Анатолии Ломаченко, на построении его тренировочного процесса. Мне, как и многим, показалось, что в двух предыдущих поединках Василий был истощен тренировками, или в хорошей форме были его соперники. Думаю, что он все взвесил, и сможет показать красивый бокс в своем стиле. Его бои зрелищные и очень хорошие. Главное, чтобы Василий придерживался своей манеры, постоянно использовал свои комбинации. Я желаю ему удачи, и думаю, победа будет за ним", - сказал Беринчик.

20 апреля в Киеве во Дворце спорта Денис Беринчик встретится с японцем Нихито Аракавой. На кону - пояс Интернационального чемпиона по версии WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (61,2 кг), принадлежащий украинцу.

Бой Ломаченко - Кролла состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе.

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