Ломаченко получил пояс суперчемпиона WBO
11 апреля, 2019, 11:31
Украинец Василий Ломаченко получил от WBO пояс суперчемпиона организации
Об этом сообщает WBO (Всемирной боксерской организации) в Twitter.
Церемония вручения пояса состоялась в Лос-Анджелесе (США) на пресс-конференции перед боем украинца Василия Ломаченко и британца Энтони Кролла.
Пояс суперчемпиона позволит Ломаченко требовать бой за пояс WBO в любой весовой категории.
Также обладатель этого пояса имеет право на немедленный реванш, если он проиграет в титульном поединке.
@VasylLomachenko honored with Lightweight Super Champion Belt at @trboxing presser for Loma v. Crolla on @espn pic.twitter.com/1sZWMPXgSv- WBO (@WorldBoxingOrg) 10 апреля 2019 г.
- Напомним, 11 апреля украинский боксер Василий Ломаченко провел первую дуэль взглядов с британцем Энтони Кроллой.
- Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал о слабом месте британца Энтони Кролла.
- Промоутер Боб Арум сообщил, что взвешивание украинца Василия Ломаченко с британским боксером Энтони Кроллой перенесли из-за похорон рэпера.
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