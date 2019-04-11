Ломаченко получил пояс суперчемпиона WBO

11 апреля, 2019, 11:31

Украинец Василий Ломаченко получил от WBO пояс суперчемпиона организации

Об этом сообщает WBO (Всемирной боксерской организации) в Twitter.

Церемония вручения пояса состоялась в Лос-Анджелесе (США) на пресс-конференции перед боем украинца Василия Ломаченко и британца Энтони Кролла.

Пояс суперчемпиона позволит Ломаченко требовать бой за пояс WBO в любой весовой категории.

Также обладатель этого пояса имеет право на немедленный реванш, если он проиграет в титульном поединке.