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Ломаченко получил пояс суперчемпиона WBO


фото: Reuters
Украинец Василий Ломаченко получил от WBO пояс суперчемпиона организации

Об этом сообщает WBO (Всемирной боксерской организации) в Twitter.

Церемония вручения пояса состоялась в Лос-Анджелесе (США) на пресс-конференции перед боем украинца Василия Ломаченко и британца Энтони Кролла.

Пояс суперчемпиона позволит Ломаченко требовать бой за пояс WBO в любой весовой категории.

Также обладатель этого пояса имеет право на немедленный реванш, если он проиграет в титульном поединке.

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