Месси получил травму в Лиге чемпионов, известны сроки восстановления
Об этом сообщает As.
На 30-й минуте поединка "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" ( 0: 1 ) защитник англичан Смоллинг рукой разбил нос Месси. Аргентинец вернулся на поле после того, как ему оказали помощь. У Лионеля сильно распух нос и возникли проблемы с дыханием - он вынужден был дышать через рот. В перерыве врачи "Барселоны" провели осмотр и исключили перелом носа.
Предварительно, у футболиста незначительное повреждение в виде трещины в носовой перегородке. Если диагноз подтвердится, то Месси пропустит несколько дней и, вероятно, не сыграет в субботнем матче Ла Лиги с "Уэской". Но к ответной встрече с "Манчестер Юнайтед" будет готов.
Также у Месси было небольшое повреждение века, что ограничивало обзор игроку.
- Напомним, 9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" победил дома португальский "Порту".
- В другом четвертьфинальном матче 9 апреля "Тоттенхэм" на своем поле переиграл "Манчестер Сити".
- 6 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" победил в гостях ПСЖ и вышел в следующий раунд.
- 13 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" разгромила на своем поле "Лион" и вышла в четвертьфинал.
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