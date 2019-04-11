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Месси получил травму в Лиге чемпионов, известны сроки восстановления


фото: Reuters
Форвард "Барселоны" Лионель Месси получил повреждение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед"

Об этом сообщает As.

На 30-й минуте поединка "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" ( 0: 1 ) защитник англичан Смоллинг рукой разбил нос Месси. Аргентинец вернулся на поле после того, как ему оказали помощь. У Лионеля сильно распух нос и возникли проблемы с дыханием - он вынужден был дышать через рот. В перерыве врачи "Барселоны" провели осмотр и исключили перелом носа.

Предварительно, у футболиста незначительное повреждение в виде трещины в носовой перегородке. Если диагноз подтвердится, то Месси пропустит несколько дней и, вероятно, не сыграет в субботнем матче Ла Лиги с "Уэской". Но к ответной встрече с "Манчестер Юнайтед" будет готов.

Также у Месси было небольшое повреждение века, что ограничивало обзор игроку.

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