МЮ вырвал у ПСЖ путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
"Манчестер Юнайтед" вышел вперед уже на 2-й минуте матча. Ромелу Лукаку перехватил мяч после неудачной поперечной передачи Тело Керера и открыл счет.
ПСЖ отыгрался за 10 минут. Прострел справа от Килиана Мбаппе на дальней штанге замкнул Хуан Бернат.
На 30-й минуте МЮ воспользовался еще одной грубой ошибкой соперников и снова повел в счете. После удара Маркуса Рашфорд голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон отбил мяч перед собой, а Лукаку удачно сыграл на добивании.
В компенсированное арбитром время мяч попал в штрафной в руку Преснелю Кимпембе и судья после просмотра видеоповтора назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Маркус Рашфорд, который вывел МЮ в четвертьфинал.
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
ПСЖ (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 1:3
Голы: Бернат, 12 - Лукаку, 2, 30, Рашфорд, 90 + 4 (пен.)
Первый матч - 2: 0
- Напомним, 12 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ победил в гостях "Манчестер Юнайтед" .
- 5 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов голландский "Аякс" победил в гостях испанский "Реал" и вышел в следующий раунд.
- Кроме этого, в ответном матче 1/8 финала английский "Тоттенхэм" переиграл немецкий "Боруссию" .
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