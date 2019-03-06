//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

МЮ вырвал у ПСЖ путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов


фото: REUTERS
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" победил в гостях ПСЖ и вышел в следующий раунд

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

"Манчестер Юнайтед" вышел вперед уже на 2-й минуте матча. Ромелу Лукаку перехватил мяч после неудачной поперечной передачи Тело Керера и открыл счет.

ПСЖ отыгрался за 10 минут. Прострел справа от Килиана Мбаппе на дальней штанге замкнул Хуан Бернат.

На 30-й минуте МЮ воспользовался еще одной грубой ошибкой соперников и снова повел в счете. После удара Маркуса Рашфорд голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон отбил мяч перед собой, а Лукаку удачно сыграл на добивании.

В компенсированное арбитром время мяч попал в штрафной в руку Преснелю Кимпембе и судья после просмотра видеоповтора назначил пенальти. Одиннадцатиметровый реализовал Маркус Рашфорд, который вывел МЮ в четвертьфинал.

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

ПСЖ (Франция) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 1:3

Голы: Бернат, 12 - Лукаку, 2, 30, Рашфорд, 90 + 4 (пен.)

Первый матч - 2: 0

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 марта, 2019 пятница

больше новостей

8 марта, 2019 пятница

7 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать