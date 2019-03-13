"Барселона" разгромила "Лион" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
13 марта, 2019, 23:56
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" победила на своем поле "Лион" и вышла в следующий раунд
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
"Барселона" (Испания) - "Лион" (Франция) 5:1
Голы: Месси, 18 (с пенальти), 78, Коутинью, 31, Пике, 81, Дембеле, 86 - Тусар, 58
Первый матч - 0:0
- 19 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" сыграла на выезде вничью с "Лионом" .
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