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"Барселона" разгромила "Лион" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов


фото: REUTERS
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" победила на своем поле "Лион" и вышла в следующий раунд

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

"Барселона" (Испания) - "Лион" (Франция) 5:1

Голы: Месси, 18 (с пенальти), 78, Коутинью, 31, Пике, 81, Дембеле, 86 - Тусар, 58

Первый матч - 0:0

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