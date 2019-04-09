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"Ливерпуль" победил "Порту" в четвертьфинале Лиги чемпионов


фото: REUTERS
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" победил дома "Порту"

"Ливерпуль" повел в счете уже на 5-й минуте, когда с линии штрафной пробил Наби Кейта, после удара которого и рикошета мяч оказался в сетке.

Второй гол команда Юргена Клоппа забила на 26-й минуте - с близкого расстояния прострел Трента Александера-Арнольда замкнул Роберто Фирмино.

"Ливерпуль" победил "Порту" со счетом 2: 0.

Ответный матч между "Порту" и "Ливерпулем" состоится 17 апреля в Португалии.

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