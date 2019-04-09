"Ливерпуль" победил "Порту" в четвертьфинале Лиги чемпионов
9 апреля, 2019, 23:57
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" победил дома "Порту"
"Ливерпуль" повел в счете уже на 5-й минуте, когда с линии штрафной пробил Наби Кейта, после удара которого и рикошета мяч оказался в сетке.
Второй гол команда Юргена Клоппа забила на 26-й минуте - с близкого расстояния прострел Трента Александера-Арнольда замкнул Роберто Фирмино.
"Ливерпуль" победил "Порту" со счетом 2: 0.
Ответный матч между "Порту" и "Ливерпулем" состоится 17 апреля в Португалии.
- 7 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Порту" победил в дополнительное время итальянскую "Рому" и вышел в четвертьфинал.
- 13 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" победил в гостях "Баварию" и вышел в следующий раунд.
- 9 апреля во другом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов встретятся английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" .
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