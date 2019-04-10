"Барселона" победила "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов
10 апреля, 2019, 23:54
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" обыграла на выезде "Манчестер Юнайтед"
"Барселона" открыла счет на 12-й минуте. Лионель Месси ворвался в штрафную слева, отпасовал на дальнюю штангу на Луиса Суареса, после удара которого мяч рикошетом от Люка Шоу влетел в ворота.
"Барселона" победила "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0.
Повторная игра состоится 16 апреля в Барселоне.
- Напомним, 9 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" победил дома португальский "Порту".
- В другом четвертьфинальном матче 9 апреля "Тоттенхэм" на своем поле переиграл "Манчестер Сити".
- 6 марта во ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" победил в гостях ПСЖ и вышел в следующий раунд.
- 13 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" разгромила на своем поле "Лион" и вышла в четвертьфинал.
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