"Барселона" победила "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов

10 апреля, 2019, 23:54

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" обыграла на выезде "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" открыла счет на 12-й минуте. Лионель Месси ворвался в штрафную слева, отпасовал на дальнюю штангу на Луиса Суареса, после удара которого мяч рикошетом от Люка Шоу влетел в ворота.

"Барселона" победила "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0.

Повторная игра состоится 16 апреля в Барселоне.