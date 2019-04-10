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"Барселона" победила "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов


фото: REUTERS
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Барселона" обыграла на выезде "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" открыла счет на 12-й минуте. Лионель Месси ворвался в штрафную слева, отпасовал на дальнюю штангу на Луиса Суареса, после удара которого мяч рикошетом от Люка Шоу влетел в ворота.

"Барселона" победила "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0.

Повторная игра состоится 16 апреля в Барселоне.

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