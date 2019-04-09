"Тоттенхэм" одолел "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не участвовал в матче против "Тоттенхэма" из-за травмы.
"Манчестер Сити" мог выйти вперед уже на 13-й минуте. Денни Роуз сыграл в своей штрафной площадке рукой и арбитр после просмотра видеоповтора назначил пенальти. Однако Серхио Агуэро не смог переиграть с одиннадцатиметровой отметки Уго Льориса.
На 56-й минуте "Тоттенхэм" остался без лидера атаки Гарри Кейна, который покинул поле из-за травмы.
Несмотря на это лондонцы не стушевались и забили на 78-й минуте. Хон Мин Сон спас мяч, который летел за пределы поля сместился назад и с разворота расстрелял ворота.
"Тоттенхэм" победил "Манчестер Сити" со счетом 1: 0.
Ответный матч между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" состоится 17 апреля в Манчестере.
- Напомним, украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил повреждение 3 апреля в матче 23-го тура чемпионата Англии с "Кардиффом".
- Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о повреждении Украинский Александра Зинченко.
- 6 апреля "Манчестер Сити", за который выступает украинский футболист Александр Зинченко, вышел в финал Кубка Англии .
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