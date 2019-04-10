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"Никаких компромиссов". Порошенко назвал унижением непрохождение теста VADA

Непрохождение процедуры сдачи анализов представителям антидопинговой организации VADA - это унижение страны

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко после сдачи анализов VADA, передает Еспресо.TV.

"Анализы и тесты должны сдаваться не в лабораториях, принадлежащих другу или поклоннику, тем более, что владелец является гражданином РФ", - сказал Порошенко.

По его словам, прохождение этого теста является унижением страны.

"Я за это (анализы, - ред.) не платил и сколько стоят они, я не знаю. Я считаю, что это абсолютно прозрачная процедура и наоборот непрохождение этого теста является унижением страны. Там, где речь идет о защите интересов страны, никаких компромиссов быть не может", - подчеркнул президент.

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