"Никаких компромиссов". Порошенко назвал унижением непрохождение теста VADA
10 апреля, 2019, 17:31
Непрохождение процедуры сдачи анализов представителям антидопинговой организации VADA - это унижение страны
Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко после сдачи анализов VADA, передает Еспресо.TV.
"Анализы и тесты должны сдаваться не в лабораториях, принадлежащих другу или поклоннику, тем более, что владелец является гражданином РФ", - сказал Порошенко.
По его словам, прохождение этого теста является унижением страны.
"Я за это (анализы, - ред.) не платил и сколько стоят они, я не знаю. Я считаю, что это абсолютно прозрачная процедура и наоборот непрохождение этого теста является унижением страны. Там, где речь идет о защите интересов страны, никаких компромиссов быть не может", - подчеркнул президент.
- 5 апреля Зеленский сдал анализы на алкоголь и наркотики в Киеве перед дебатами в клинике "Евролаб".
- В то же время Порошенко сдал анализы в медпункте НСК "Олимпийский".
- В крови Зеленского и Порошенко не нашли наркотиков.
- Мэр Киева Виталий Кличко пригласил кандидатов в президенты к НСК "Олимпийский" на 9 апреля с 15:00 до 18:00 сдавать анализы на наркотики организации VADA.
- В Зеленского заявили, что он не будет сдавать анализы.
- Президент Украины Петр Порошенко сдал анализы представителям антидопинговой организации VADA.
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