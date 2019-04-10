Порошенко сдал анализы представителям VADA

10 апреля, 2019, 17:05

Об этом передает Еспресо.TV.

Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский" и сдал анализы представителям антидопинговой организации VADA (Voluntary Anti-Doping Association).

Voluntary Anti - Doping Association является независимой неприбыльной организацией, основанной в 2011 году для того, чтобы обеспечивать эффективную антидопинговую политику. Voluntary Anti - Doping Association является отдельной структурой и независимой от World Anti - Doping Agency.

Заданием WADA является контроль и мониторинг всех процедур по антидопинговым кодам. Мировое антидопинговое агентство не тестирует, а лишь проводит надзор. VADA, в свою очередь, проводит тестирование и обеспечивает контроль допинга профессиональных спортсменов. Представитель VADA раньше отметила, что результаты анализов кандидатов могут быть известны через два-три дня после сдачи.