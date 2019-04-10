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Порошенко сдал анализы представителям VADA


фото: REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко сдал анализы представителям антидопинговой организации VADA

Об этом передает Еспресо.TV.

Порошенко прибыл на НСК "Олимпийский" и сдал анализы представителям антидопинговой организации VADA (Voluntary Anti-Doping Association).

Voluntary Anti - Doping Association является независимой неприбыльной организацией, основанной в 2011 году для того, чтобы обеспечивать эффективную антидопинговую политику. Voluntary Anti - Doping Association является отдельной структурой и независимой от World Anti - Doping Agency.

Заданием WADA является контроль и мониторинг всех процедур по антидопинговым кодам. Мировое антидопинговое агентство не тестирует, а лишь проводит надзор. VADA, в свою очередь, проводит тестирование и обеспечивает контроль допинга профессиональных спортсменов. Представитель VADA раньше отметила, что результаты анализов кандидатов могут быть известны через два-три дня после сдачи.
  • 5 апреля Зеленский сдал анализы на алкоголь и наркотики в Киеве перед дебатами в клинике "Евролаб".
  • В то же время Порошенко сдал анализы в медпункте НСК "Олимпийский".
  • В крови Зеленского и Порошенко не нашли наркотиков.
  • Мэр Киева Виталий Кличко пригласил кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" на 9 апреля с 15:00 до 18:00 сдавать анализы на наркотики организации VADA.
  • У Зеленского заявили, что он не будет сдавать анализы.
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