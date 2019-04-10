Помпео объяснил, почему не следует сравнивать аннексию Крыма с аннексией Голанских высот

10 апреля, 2019, 10:00

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нельзя сравнивать аннексию Россией украинского Крыма и аннексию Израилем сирийских Голанских высот

Об этом Помпео сказал во время выступления в Сенате США, передает Deutsche Welle .

Помпео пояснил, что аннексия Израилем Голанских высот была следствием агрессии и угрозы со стороны Сирии.

"Он оборонялся, его существование было под угрозой", - подчеркнул глава Госдепартамента США.

По словам Помпео, Голанские высоты были нужны Израилю, чтобы защищаться от сирийского режима, в то время как для России не было никакой угрозы со стороны Украины.

"Россия ведь не оборонялась. Россия выбрала момент, чтобы захватить территорию у народа, который не был для нее одной угрозой. Не может быть более различных ситуаций, чем эти", - подчеркнул Помпео.

Голанские высоты - плато и горная местность в пределах современных Ливана, Сирии, Иордании и Израиля. Голанские плато имеет площадь 1800 кв. км, но с 1967 года термин используется по области в 1200 кв км, которая включает западную часть плато, небольшую часть Иорданской долины и горный район к югу от горы Хермон.

Голанские высоты были сирийской территории до 1967 года, когда Израиль захватил их во время Шестидневной войны. В 1973 Сирия попыталась вернуть Голанские высоты во время Войны Судного Дня, но потерпела поражение. Территория находится под контролем Израиля, в 1981 году принял закон о свою юрисдикцию над ней. Закон не признало ни мировое сообщество, ни Совет Безопасности ООН. При этом ООН твердо призывает Израиль вернуть территорию Сирии и отрицает легитимность израильских правовых актов по Голанских высот.