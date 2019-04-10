Помпео объяснил, почему не следует сравнивать аннексию Крыма с аннексией Голанских высот
Об этом Помпео сказал во время выступления в Сенате США, передает Deutsche Welle .
Помпео пояснил, что аннексия Израилем Голанских высот была следствием агрессии и угрозы со стороны Сирии.
"Он оборонялся, его существование было под угрозой", - подчеркнул глава Госдепартамента США.
По словам Помпео, Голанские высоты были нужны Израилю, чтобы защищаться от сирийского режима, в то время как для России не было никакой угрозы со стороны Украины.
"Россия ведь не оборонялась. Россия выбрала момент, чтобы захватить территорию у народа, который не был для нее одной угрозой. Не может быть более различных ситуаций, чем эти", - подчеркнул Помпео.
Голанские высоты - плато и горная местность в пределах современных Ливана, Сирии, Иордании и Израиля. Голанские плато имеет площадь 1800 кв. км, но с 1967 года термин используется по области в 1200 кв км, которая включает западную часть плато, небольшую часть Иорданской долины и горный район к югу от горы Хермон.
Голанские высоты были сирийской территории до 1967 года, когда Израиль захватил их во время Шестидневной войны. В 1973 Сирия попыталась вернуть Голанские высоты во время Войны Судного Дня, но потерпела поражение. Территория находится под контролем Израиля, в 1981 году принял закон о свою юрисдикцию над ней. Закон не признало ни мировое сообщество, ни Совет Безопасности ООН. При этом ООН твердо призывает Израиль вернуть территорию Сирии и отрицает легитимность израильских правовых актов по Голанских высот.
- Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
- Сирия назвала США "главным врагом всех арабов" из-за признания израильской аннексии Голанских высот.
- Турция заявила, что не признает решение США по Голанских высот.
- В ООН обещают продолжать политику непризнания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
- Канада заявила , что не признает право Израиля на контроль Голанских высот.
- Союзники США в Персидском заливе осудили признание Голан частью Израиля.
- Украина не признает суверенитет Израиля над Голан.
- В ЕС недовольны позицией США по Голан и заявили, что не признают суверенитет Израиля над этой территорией.
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