Канада заявила, что не признает право Израиля на контроль Голанских высот
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Канады.
В МИД заявили, что руководствуется нормами международного права в этом вопросе и ее позиция по Голанских высотах остается неизменной.
"Канада не признает постоянного контроля Израиля над Голанскими высотами. Эта древняя позиция Канады остается неизменной", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве добавили, что аннексия запрещена международным правом.
"Аннексия территории силой запрещена международным правом, любое заявление об одностороннем изменении границы противоречит основанному на правилах международного порядка", - говорится в сообщении.
При этом, согласно заявлению МИД, Канада остается верным другом Израиля и поддерживает его право "на мирное и безопасное проживание со своими соседями".
- Евросоюз призвал не признавать суверенитет Израиля над Голанами.
- Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
- В МИД Сирии заявили, что признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами делает Вашингтон "врагом всех арабов".
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