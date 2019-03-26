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Канада заявила, что не признает право Израиля на контроль Голанских высот

Канада отказывается признавать право Израиля на постоянный контроль над Голанскими высотами

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Канады.

В МИД заявили, что руководствуется нормами международного права в этом вопросе и ее позиция по Голанских высотах остается неизменной.

"Канада не признает постоянного контроля Израиля над Голанскими высотами. Эта древняя позиция Канады остается неизменной", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что аннексия запрещена международным правом.

"Аннексия территории силой запрещена международным правом, любое заявление об одностороннем изменении границы противоречит основанному на правилах международного порядка", - говорится в сообщении.

При этом, согласно заявлению МИД, Канада остается верным другом Израиля и поддерживает его право "на мирное и безопасное проживание со своими соседями".

  • Евросоюз призвал не признавать суверенитет Израиля над Голанами.
  • Президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
  • В МИД Сирии заявили, что признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами делает Вашингтон "врагом всех арабов".

 

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