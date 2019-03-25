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Турция заявила, что не признает решение США по Голанских высотах

Турция не признает одностороннего решения США по Голанских высотах и будет противодействовать ему совместно с международным сообществом

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя указ президента США Дональда Трампа об официальном признании Вашингтоном Голанских высот частью Израиля, передает Агентство "Анадолу".

"Мы сделаем все необходимые усилия на всех платформах, в том числе в ООН", - заявил глава турецкой дипломатии.

Он сказал, что своими действиями США в очередной раз проигнорировали международное право. Чавушоглу также добавил, что "это решение не легитимизирует аннексию Израилем Голанских высот".

  • Напомним, что Евросоюз призвал не признавать суверенитет Израиля на Голанах.
  • 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
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