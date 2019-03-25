Турция заявила, что не признает решение США по Голанских высотах
Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя указ президента США Дональда Трампа об официальном признании Вашингтоном Голанских высот частью Израиля, передает Агентство "Анадолу".
"Мы сделаем все необходимые усилия на всех платформах, в том числе в ООН", - заявил глава турецкой дипломатии.
Он сказал, что своими действиями США в очередной раз проигнорировали международное право. Чавушоглу также добавил, что "это решение не легитимизирует аннексию Израилем Голанских высот".
The US has once again ignored international law. However, this decision will never legitimize Israeli occupation. On the contrary, it will further increase tensions in the region by preventing peace efforts in the Middle East.- Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 25, 2019
- Напомним, что Евросоюз призвал не признавать суверенитет Израиля на Голанах.
- 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
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