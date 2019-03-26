Украина не будет признавать суверенитет Израиля над Голанами

26 марта, 2019, 16:32

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами

Об этом сообщили в МИД, пишет Lb.ua .

В министерстве подчеркнули, что Украина руководствуется Уставом ООН и выполняет решения Совета Безопасности ООН.

"Вопрос Голанских высот неоднократно рассматривался Советом Безопасности ООН, принявшим соответствующие решения, в частности резолюции №242 от 1967, №465 от 1980, №497 от 1981 года. Наше государство продолжает последовательно выступать за достижение всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке и учет законных интересов безопасности Израиля", - говорится в сообщении.

Как известно, Резолюция Совета Безопасности №497 от 17 декабря 1981 года говорит о том, что обретение территории силой неприемлемо в соответствии с Уставом ООН, принципами международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. В резолюции также говорится о том, что решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанских высотах является международно недействительным.

Напомним, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Церемония прошла в Белом доме в присутствии израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху.

С 1944 до 1967 года Голанские высоты входили в состав Сирии, однако Израиль захватил две трети этих территорий во время Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году власти Израиля в одностороннем порядке провозгласили свой суверенитет над этой территорией. Этого не признали ни мировое сообщество, ни Совет Безопасности ООН, которые постоянно призывают вернуть территорию Сирии и утверждают, что все израильские правовые акты по Голанским высотам не являются легитимными.

На данный момент на Голанских высотах проживает 30 тыс. израильтян.