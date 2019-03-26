Союзники США в Персидском заливе осудили признание Голан частью Израиля
Об этом сообщает Reuters.
Указано, что Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и Кувейт выступили с критикой Вашингтона, а в Эр-Рияде предупредили, что решение Трампа усложнит поиск мирного пути и скажется на стабильности в регионе.
Кроме того, все четыре государства подчеркнули, что считают аннексированные Израилем в 1981 году Голанские высоты оккупированными арабскими территориями.
Так, Саудовская Аравия назвала документ "явным нарушением Устава ООН и международного права".
"Это решение будет иметь значительные негативные последствия для мирного процесса на Ближнем Востоке и безопасности и стабильности в регионе", - говорится в заявлении Саудовской Аравии. Эр-Рияд считает решение Вашингтона явным нарушением Устава ООН и международного права.
Кувейт и Бахрейн заявили, что сожалеют по поводу этого решения. Катар призвал Израиль прекратить оккупацию Голанских высот и выполнить международные резолюции.
- Напомним, президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
- Евросоюз призвал не признавать суверенитет Израиля над Голанами.
- В МИД Сирии заявили, что признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами делает Вашингтон "врагом всех арабов".
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