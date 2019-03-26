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Союзники США в Персидском заливе осудили признание Голан частью Израиля

Четыре государства из региона Персидского залива осудили решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами

Об этом сообщает Reuters.

Указано, что Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар и Кувейт выступили с критикой Вашингтона, а в Эр-Рияде предупредили, что решение Трампа усложнит поиск мирного пути и скажется на стабильности в регионе.

Кроме того, все четыре государства подчеркнули, что считают аннексированные Израилем в 1981 году Голанские высоты оккупированными арабскими территориями.

Так, Саудовская Аравия назвала документ "явным нарушением Устава ООН и международного права".

"Это решение будет иметь значительные негативные последствия для мирного процесса на Ближнем Востоке и безопасности и стабильности в регионе", - говорится в заявлении Саудовской Аравии. Эр-Рияд считает решение Вашингтона явным нарушением Устава ООН и международного права.

Кувейт и Бахрейн заявили, что сожалеют по поводу этого решения. Катар призвал Израиль прекратить оккупацию Голанских высот и выполнить международные резолюции.

  • Напомним, президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
  • Евросоюз призвал не признавать суверенитет Израиля над Голанами.
  • В МИД Сирии заявили, что признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами делает Вашингтон "врагом всех арабов".
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