В ЕС недовольны позицией США по Голанам

26 марта, 2019, 20:44

Пять европейских стран отклонили решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты израильской территории

Об этом сообщает France24, передает РБК-Украина.

Бельгия, Великобритания, Франция, Германия и Польша заявили, что европейская позиция не изменилась и "Голаны остаются оккупированной Израилем сирийской территорией в соответствии с международным правом, закрепленным в резолюциях ООН".

"Мы не признаем суверенитет Израиля над территориями, оккупированными Израилем с июня 1967 г., включая Голанские высоты, и не считаем эти территории частью государства Израиль", - заявил постоянный представитель Бельгии при ООН Марк Пестеен где Бейтсверве.