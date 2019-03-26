В ЕС недовольны позицией США по Голанам
26 марта, 2019, 20:44
Пять европейских стран отклонили решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты израильской территории
Об этом сообщает France24, передает РБК-Украина.
Бельгия, Великобритания, Франция, Германия и Польша заявили, что европейская позиция не изменилась и "Голаны остаются оккупированной Израилем сирийской территорией в соответствии с международным правом, закрепленным в резолюциях ООН".
"Мы не признаем суверенитет Израиля над территориями, оккупированными Израилем с июня 1967 г., включая Голанские высоты, и не считаем эти территории частью государства Израиль", - заявил постоянный представитель Бельгии при ООН Марк Пестеен где Бейтсверве.
- Напомним, президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
- Евросоюз призвал не признавать суверенитет Израиля над Голан.
- В МИД Сирии заявили, что признание президентом США Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами делает Вашингтон "врагом всех арабов".
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