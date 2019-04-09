Тренера Месси сбил автомобиль

9 апреля, 2019, 15:23

Главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони госпитализировали после столкновения с автомобилем

Об этом сообщает Tycsports .

ДТП произошло на Мальорке. Во время езды на велосипеде тренера сборной Аргентины, за которую выступает звезда мирового футбола Лионель Месси, сбил автомобиль.

Специалист доставлен в больницу в серьезном состоянии.

Скалони стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Аргентины в августе прошлого года после освобождения Сампаоли. С ноября Лионель стал работать на своей должности на постоянной основе.

Под руководством Скалони аргентинцы провели 8 матчей: 5 побед, 2 поражения и 1 ничья.

El entrenador de @Argentina , Lionel Scaloni, sufrió hoy un accidente sin gravedad mientras conducía su bicicleta . Actualmente se encuentra camino a su domicilio tras el alta médica. pic.twitter.com/gm8VDg7w4y - Selección Argentina (@Argentina) 9 апреля 2019 г.