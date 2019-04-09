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Тренера Месси сбил автомобиль


фото: Reuters
Главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони госпитализировали после столкновения с автомобилем

Об этом сообщает Tycsports .

ДТП произошло на Мальорке. Во время езды на велосипеде тренера сборной Аргентины, за которую выступает звезда мирового футбола Лионель Месси, сбил автомобиль.

Специалист доставлен в больницу в серьезном состоянии.

Скалони стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Аргентины в августе прошлого года после освобождения Сампаоли. С ноября Лионель стал работать на своей должности на постоянной основе.

Под руководством Скалони аргентинцы провели 8 матчей: 5 побед, 2 поражения и 1 ничья.

  • Напомним, 2 апреля в матче 30-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (4: 4) аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси отметился голом, который стал для него 81-м из стандартных положений - по этому показателю он обошел экс-нападающего "Реала" Криштиану Роналду.
  • 31 марта после дубля в матче 29-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом" аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси упрочил лидерство в споре за награду лучшему бомбардиру сезона в Европе - "Золотую бутсу".
  • Издание France Football объявило пятерку самых высокооплачиваемых футболистов мира. Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси оказался во главе списка - годовой доход игрока составляет 130 млн евро.
  • "Барселона" планирует сохранить аргентинского форварда Лионеля Месси даже после завершения карьеры .
  • Отец нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси - Хорхе Месси попал в тюрьму из-за ДТП .
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