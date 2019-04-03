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Месси побил рекорд Роналду


фото: Reuters
Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси провел 81 гол со стандартных положений и по этому показателю обошел экс-нападающего "Реала" Криштиану Роналду

Об этом сообщает FootBoom .

В матче 30-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (4: 4) Лионель Месси отметился голом после прямого удара со штрафного. Благодаря этому на счету Месси теперь 81 гол со стандартов в Примере (29 - со штрафных, 52 - с пенальти). По этому показателю он обошел экс-нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду (19 голов со штрафных, 61 - с пенальти). Всего 31-летний Месси провел 446 матчей в чемпионате Испании, в которых стал автором 415 голов и отдал 238 результативных передач. В активе 34-летнего Роналду 311 забитых мячей и 95 голевых передач в 292 матчах Примеры.

Также Месси догнал форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду по голам в топ-5 лигах Европы, сообщает твиттер Mister Chip. Это 414-й мяч для 31-летнего аргентинца в чемпионате Испании. 34-летний Роналду забил 311 голов в Ла Лиге за «Реал», 84 - в АПЛ за «Манчестер Юнайтед» и 19 - в серии А за «Ювентус».

  • После дубля в матче 29-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом" аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси упрочил лидерство в споре за награду лучшему бомбардиру сезона в Европе - "Золотую бутсу".
  • Издание France Football объявило пятерку самых высокооплачиваемых футболистов мира. Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси оказался во главе списка - годовой доход игрока составляет 130 млн евро.
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