"Барселона" готовит для Месси пожизненный контракт

5 апреля, 2019, 11:55

"Барселона" планирует сохранить аргентинского форварда Лионеля Месси даже после завершения карьеры

Об этом сообщает Goal.com .

"Барселона" хочет предложить новый контракт лидеру команды Лионелю Месси. О таком намерении рассказал президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу.

"Хотели бы продлить контракт с ним, ведь он молодой, можно увидеть по его игре на поле, но в действующем соглашении осталось всего два года. Я считаю, что впереди у него еще много лет карьеры, поэтому в ближайшее время мы сядем за стол переговоров ", - заявил Бартомеу.

Президент "Барселоны" также рассказал, что отношения с Месси должны продолжаться и после завершения им карьеры.

"Месси - человек одного клуба, и это касается не только того, что он делает на поле. Его отношения с" Барселоной "будут продолжаться вечно. Я всегда привожу пример" Сантоса "и Пеле, Лионель всегда должен быть в" Барсе ", - сказал Бартомеу.

Контракт 31-летнего Лионеля Месси с "Барселоной" действует до лета 2021 года.