"Барселона" готовит для Месси пожизненный контракт
Об этом сообщает Goal.com .
"Барселона" хочет предложить новый контракт лидеру команды Лионелю Месси. О таком намерении рассказал президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу.
"Хотели бы продлить контракт с ним, ведь он молодой, можно увидеть по его игре на поле, но в действующем соглашении осталось всего два года. Я считаю, что впереди у него еще много лет карьеры, поэтому в ближайшее время мы сядем за стол переговоров ", - заявил Бартомеу.
Президент "Барселоны" также рассказал, что отношения с Месси должны продолжаться и после завершения им карьеры.
"Месси - человек одного клуба, и это касается не только того, что он делает на поле. Его отношения с" Барселоной "будут продолжаться вечно. Я всегда привожу пример" Сантоса "и Пеле, Лионель всегда должен быть в" Барсе ", - сказал Бартомеу.
Контракт 31-летнего Лионеля Месси с "Барселоной" действует до лета 2021 года.
- Напомним, 2 апреля В матче 30-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (4: 4) аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси отметился голом, который стал для него 81-м из стандартных положений - по этому показателю он обошел экс-нападающего "Реала" Криштиану Роналду.
- 31 марта после дубля в матче 29-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом" аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси упрочил лидерство в споре за награду лучшему бомбардиру сезона в Европе - "Золотую бутсу".
- Издание France Football объявило пятерку самых высокооплачиваемых футболистов мира. Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси оказался во главе списка - годовой доход игрока составляет 130 млн евро.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-