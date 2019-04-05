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"Барселона" готовит для Месси пожизненный контракт


фото: Reuters
"Барселона" планирует сохранить аргентинского форварда Лионеля Месси даже после завершения карьеры

Об этом сообщает Goal.com .

"Барселона" хочет предложить новый контракт лидеру команды Лионелю Месси. О таком намерении рассказал президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу.

"Хотели бы продлить контракт с ним, ведь он молодой, можно увидеть по его игре на поле, но в действующем соглашении осталось всего два года. Я считаю, что впереди у него еще много лет карьеры, поэтому в ближайшее время мы сядем за стол переговоров ", - заявил Бартомеу.

Президент "Барселоны" также рассказал, что отношения с Месси должны продолжаться и после завершения им карьеры.

"Месси - человек одного клуба, и это касается не только того, что он делает на поле. Его отношения с" Барселоной "будут продолжаться вечно. Я всегда привожу пример" Сантоса "и Пеле, Лионель всегда должен быть в" Барсе ", - сказал Бартомеу.

Контракт 31-летнего Лионеля Месси с "Барселоной" действует до лета 2021 года.

  • Напомним, 2 апреля В матче 30-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (4: 4) аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси отметился голом, который стал для него 81-м из стандартных положений - по этому показателю он обошел экс-нападающего "Реала" Криштиану Роналду.
  • 31 марта после дубля в матче 29-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом" аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси упрочил лидерство в споре за награду лучшему бомбардиру сезона в Европе - "Золотую бутсу".
  • Издание France Football объявило пятерку самых высокооплачиваемых футболистов мира. Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси оказался во главе списка - годовой доход игрока составляет 130 млн евро.
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