Отец Месси сбил мотоциклиста и попал за решетку

5 апреля, 2019, 15:50

Отец нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси - Хорхе Месси, попал в тюрьму из-за ДТП

Об этом сообщает TN .

Отец Лионеля Месси Хорхе столкнулся на своем автомобиле BMW M3 с мотоциклистом. Авария произошла вечером 4 апреля в аргентинском Росарио. Отец капитана сборной Аргентины был задержан для выяснения всех обстоятельств и прохождения медосмотра.

Пострадавший был доставлен в больницу, он получил легкие травмы. Правоохранители изучают возможность возбуждения дела против Хорхе Месси. Он должен пройти тест на содержание алкоголя в крови.