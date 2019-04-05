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Отец Месси сбил мотоциклиста и попал за решетку


фото: footballhd.ru
Отец нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси - Хорхе Месси, попал в тюрьму из-за ДТП

Об этом сообщает TN .

Отец Лионеля Месси Хорхе столкнулся на своем автомобиле BMW M3 с мотоциклистом. Авария произошла вечером 4 апреля в аргентинском Росарио. Отец капитана сборной Аргентины был задержан для выяснения всех обстоятельств и прохождения медосмотра.

Пострадавший был доставлен в больницу, он получил легкие травмы. Правоохранители изучают возможность возбуждения дела против Хорхе Месси. Он должен пройти тест на содержание алкоголя в крови.

  • Напомним, 2 апреля в матче 30-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (4:4) аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси отметился голом, который стал для него 81-м из стандартных положений - по этому показателю он обошел экс-нападающего "Реала" Криштиану Роналду.
  • 31 марта после дубля в матче 29-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом" аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси упрочил лидерство в споре за награду лучшему бомбардиру сезона в Европе - "Золотую бутсу".
  • Издание France Football объявило пятерку самых высокооплачиваемых футболистов мира. Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси оказался во главе списка - годовой доход игрока составляет 130 млн евро.
  • "Барселона" планирует сохранить аргентинского форварда Лионеля Месси даже после завершения карьеры .
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