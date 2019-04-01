Месси укрепил лидерство в борьбе за "Золотую бутсу"

1 апреля, 2019, 12:15

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси укрепил лидерство в споре за награду лучшему бомбардиру сезона в Европе - "Золотую бутсу"

Об этом сообщает Goal.com .

Дубль в матче 29-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом" позволил Лионелю Месси довести свой голевой показатель до 31 забитого мяча. Его главный преследователь Килиан Мбаппе с ПСЖ сумел отличиться лишь раз в матче 30-го тура французской Лиги 1, попав в ворота "Тулузы". Этот гол стал для француза 27-м в чемпионате.

Первая восьмерка претендентов на "Золотую бутсу" выглядит так:

1. Лионель Месси ( "Барселона"): 31 гол (x2.0) / 62 очка

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ): 27 голов (x2.0) / 54 очка

3. Квальярелла ( "Сампдория"): 21 гол (x2.0) / 42 очка

4-8. Криштиану Роналду ( "Ювентус"): 19 голов (x2.0) / 38 очков

4-8. Кшиштоф Пйонтек ( "Милан"): 19 голов (x2.0) / 38 очков

4-8. Серхио Агуэро ( "Манчестер Сити"): 19 голов (x2.0) / 38 очков

4-8. Роберт Левандовски ( "Бавария"): 19 голов (x2.0) / 38 очков

4-8. Дуван Сапата ( "Аталанта"): 19 голов (x2.0) / 38 очков

Система начисления очков в рейтинге происходит по следующей формуле: количество забитых мячей умножается на коэффициент силы чемпионата. Первенства большой пятерки имеют самый высокий коэффициент - 2,0.