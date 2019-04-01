Месси укрепил лидерство в борьбе за "Золотую бутсу"
Об этом сообщает Goal.com .
Дубль в матче 29-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолом" позволил Лионелю Месси довести свой голевой показатель до 31 забитого мяча. Его главный преследователь Килиан Мбаппе с ПСЖ сумел отличиться лишь раз в матче 30-го тура французской Лиги 1, попав в ворота "Тулузы". Этот гол стал для француза 27-м в чемпионате.
Первая восьмерка претендентов на "Золотую бутсу" выглядит так:
1. Лионель Месси ( "Барселона"): 31 гол (x2.0) / 62 очка
2. Килиан Мбаппе (ПСЖ): 27 голов (x2.0) / 54 очка
3. Квальярелла ( "Сампдория"): 21 гол (x2.0) / 42 очка
4-8. Криштиану Роналду ( "Ювентус"): 19 голов (x2.0) / 38 очков
4-8. Кшиштоф Пйонтек ( "Милан"): 19 голов (x2.0) / 38 очков
4-8. Серхио Агуэро ( "Манчестер Сити"): 19 голов (x2.0) / 38 очков
4-8. Роберт Левандовски ( "Бавария"): 19 голов (x2.0) / 38 очков
4-8. Дуван Сапата ( "Аталанта"): 19 голов (x2.0) / 38 очков
Система начисления очков в рейтинге происходит по следующей формуле: количество забитых мячей умножается на коэффициент силы чемпионата. Первенства большой пятерки имеют самый высокий коэффициент - 2,0.
- Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси забивает не менее 40 голов десятый сезон подряд.
- Точный удар форварда Лионеля Месси в полуфинале Кубка Испании сезона-2006/07 признан лучшим в истории "Барселоны".
- Лионель Месси сделал хет-трик в матче чемпионата Испании против "Бетиса" и стал рекордсменом "Барселоны" по количеству одержанных побед.
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
31 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
31 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-