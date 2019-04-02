Стало известно, кто из футбольных звезд больше всех зарабатывает

2 апреля, 2019, 10:46

Издание France Football объявило пятерку самых высокооплачиваемых футболистов мира

Об этом сообщает France Football.

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси оказался во главе списка. Годовой доход игрока составляет 130 млн евро (до вычета налогов). На второй позиции форвард "Ювентуса" и национальной команды Португалии Криштиану Роналду, получает 113 млн евро. Это на 10 миллионов больше, чем во время пребывания в "Реале".

Тройку замкнул нападающий "ПСЖ" Неймар. Его доход - 91,5 миллиона евро. Четвертый - Антуан Гризманн с "Атлетико" - 44 млн, пятый - Гарет Бэйл из "Реала" - 40,2 млн.

В эти суммы входят зарплата, бонусы, контракты со спонсорами и другие источники дохода футболистов.