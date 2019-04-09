Коломойский требует вернуть ему не только $ 2 млрд, но и акции ПриватБанка

9 апреля, 2019, 16:03

Хозяйственный суд Киева рассматривает иск олигарха Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи государством акций ПриватБанка

Об этом сообщает " Экономическая правда " со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

Отмечается, что 9 апреля суд принял к рассмотрению заявление об изменении предмета иска.

Свой иск Коломойский и кипрская компания Triantal Investments Ltd. дополнили новыми требованиями к Украине о возвращении каждом из них соответствующего пакета акций ПриватБанка.

До национализации Коломойский владел 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.

Также суд отказал министерству финансов в удовлетворении ходатайств об оставлении искового заявления без рассмотрения.

Минфин ставил под сомнение процессуальную право- и дееспособность кипрской компании, а также указывал на отсутствие в исковом заявлении каких-либо доказательств наличия права собственности Коломойского на простые именные акции ПриватБанка.