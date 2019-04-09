Коломойский требует вернуть ему не только $ 2 млрд, но и акции ПриватБанка
Об этом сообщает " Экономическая правда " со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.
Отмечается, что 9 апреля суд принял к рассмотрению заявление об изменении предмета иска.
Свой иск Коломойский и кипрская компания Triantal Investments Ltd. дополнили новыми требованиями к Украине о возвращении каждом из них соответствующего пакета акций ПриватБанка.
До национализации Коломойский владел 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.
Также суд отказал министерству финансов в удовлетворении ходатайств об оставлении искового заявления без рассмотрения.
Минфин ставил под сомнение процессуальную право- и дееспособность кипрской компании, а также указывал на отсутствие в исковом заявлении каких-либо доказательств наличия права собственности Коломойского на простые именные акции ПриватБанка.
- Напомним, 18 декабря 2016 Кабмин принял решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка. Согласно этому решению, государство в лице Минфина стало владельцем 100% акций, а ПриватБанк был докапитализирован на 155, 4 млрд грн.
- Экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также связанная с ними компания, подали в Хозяйственный суд Киева иск против правительства с целью признать незаконным национализации ПриватБанка .
- Нардепутат от БПП Владимир Арьев заявил, что с 2012 года по ПриватБанка Игорь Коломойский вывел через счета компаний артиста Владимира Зеленского $ 41 млн.
- Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае избрания президентом, не будет пытаться возвращать ПриватБанк прежним владельцам.
- После победы Зеленского в первом туре выборов суд объявил дебаты о национализации ПриватБанка .
- Экс-министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что для возвращения ПриватБанка Коломойскому не существует юридического механизма.
- ФБР расследует дело против Коломойского по отмыванию средств в США.
- 8 апреля Коломойский заявил, что рассчитывает на компенсацию в размере $ 2 млрд за национализацию ПриватБанка , который ему ранее принадлежал.
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