Драку Макгрегора в пабе начала расследовать полиция

9 апреля, 2019, 09:21

На суперзвезду UFC Конора Макгрегора подали заявление в полицию за драку в пабе

Об этом сообщает Irish Mirror .

Известно, что правоохранители начали расследовать инцидент и вскоре могут допросить Макгрегора.

Также стала известна новая версия событий, согласно которой Конор вел себя вызывающе и потерпевший посетитель сделал ему замечание, что потом привело к драке.

Ранее сообщалось, что посетитель паба спровоцировал Макгрегора обидными словами о поражении Хабибу Нурмагомедову, воскликнув, что ирландца избили россияне.

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