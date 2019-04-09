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Драку Макгрегора в пабе начала расследовать полиция


фото: Reuters
На суперзвезду UFC Конора Макгрегора подали заявление в полицию за драку в пабе

Об этом сообщает Irish Mirror .

Известно, что правоохранители начали расследовать инцидент и вскоре могут допросить Макгрегора.

Также стала известна новая версия событий, согласно которой Конор вел себя вызывающе и потерпевший посетитель сделал ему замечание, что потом привело к драке.

Ранее сообщалось, что посетитель паба спровоцировал Макгрегора обидными словами о поражении Хабибу Нурмагомедову, воскликнув, что ирландца избили россияне.

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