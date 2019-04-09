Драку Макгрегора в пабе начала расследовать полиция
9 апреля, 2019, 09:21
На суперзвезду UFC Конора Макгрегора подали заявление в полицию за драку в пабе
Об этом сообщает Irish Mirror .
Известно, что правоохранители начали расследовать инцидент и вскоре могут допросить Макгрегора.
Также стала известна новая версия событий, согласно которой Конор вел себя вызывающе и потерпевший посетитель сделал ему замечание, что потом привело к драке.
Ранее сообщалось, что посетитель паба спровоцировал Макгрегора обидными словами о поражении Хабибу Нурмагомедову, воскликнув, что ирландца избили россияне.
- 26 марта ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры в MMA.
- 27 марта Конор МакГрегор попал под подозрения в сексуальном насилии.
- 3 апреля Макгрегор поиронизировал о жене россиянина Хабиба Нурмагомедова.
- Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор передумал идти на "пенсию" через девять дней после заявления о завершении карьеры.
- Российский боец смешанных единоборств пригрозил ирландцу Конору Макгрегору из-за оскорбления его жены и мусульман.
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