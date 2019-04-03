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МакГрегор вызывающе высмеял жену Нурмагомедова


фото: Reuters
Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор поиронизував с жены россиянина Хабиба Нурмагомедова

Об этом сообщает "Сегодня" .

Экс-чемпион UFC Конор МакГрегор ответил на слова российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который назвал ирландца ревнивой женой, которая идет, но всегда возвращается. Тем самым он намекнул, что заявление Макгрегора о завершении карьеры пустое.

"Дружище, твоя жена - полотенце", - написал Макгрегор в Twitter, прикрепив фото Хабиба со свадьбы, где женщина снято на фото с закрытым лицом. Позже ирландец удалил этот твит.

Также Макгрегор снова намекнул на реванш с Хабибом.

"Не бойся реванша, маленькая суетливый крыса. Ты будешь делать то, что тебе скажут, как и всегда", - заявил ирландец.

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