МакГрегор вызывающе высмеял жену Нурмагомедова
Об этом сообщает "Сегодня" .
Экс-чемпион UFC Конор МакГрегор ответил на слова российского бойца Хабиба Нурмагомедова, который назвал ирландца ревнивой женой, которая идет, но всегда возвращается. Тем самым он намекнул, что заявление Макгрегора о завершении карьеры пустое.
"Дружище, твоя жена - полотенце", - написал Макгрегор в Twitter, прикрепив фото Хабиба со свадьбы, где женщина снято на фото с закрытым лицом. Позже ирландец удалил этот твит.
Также Макгрегор снова намекнул на реванш с Хабибом.
"Не бойся реванша, маленькая суетливый крыса. Ты будешь делать то, что тебе скажут, как и всегда", - заявил ирландец.
- Напомним, 26 марта знаменитый ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры в MMA.
- 27 марта ирландский боец UFC Конор МакГрегор попал под подозрения в сексуальном насилии.
- Конор МакГрегор продолжает спаринговаться даже после завершения карьеры в ММА.
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