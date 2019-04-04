Макгрегор передумал идти на "пенсию" за 9 дней после завершения карьеры

4 апреля, 2019, 11:00

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор передумал идти на "пенсию" за девять дней после заявления о завершении карьеры

Об этом бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор написал в twitter.

"Я хочу двигаться вперед с моими сторонниками всех вероисповеданий и всех слоев населения. Все религии призывают нас быть лучше. Это один мир для всех. Теперь увидимся в октагоне", - написал Макгрегор.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all

Now see you in the Octagon. - Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 апреля 2019 г.

Напомним, 26 марта знаменитый ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры в MMA.

27 марта Конор МакГрегор попал под подозрения в сексуальном насилии.

3 апреля Макгрегор поиронизировал с жены россиянина Хабиба Нурмагомедова.

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