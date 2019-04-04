Макгрегор передумал идти на "пенсию" за 9 дней после завершения карьеры
4 апреля, 2019, 11:00
Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор передумал идти на "пенсию" за девять дней после заявления о завершении карьеры
Об этом бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор написал в twitter.
"Я хочу двигаться вперед с моими сторонниками всех вероисповеданий и всех слоев населения. Все религии призывают нас быть лучше. Это один мир для всех. Теперь увидимся в октагоне", - написал Макгрегор.
I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 апреля 2019 г.
All faiths challenge us to be our best selves.
It is one world and one for all
Now see you in the Octagon.
- Напомним, 26 марта знаменитый ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры в MMA.
- 27 марта Конор МакГрегор попал под подозрения в сексуальном насилии.
- 3 апреля Макгрегор поиронизировал с жены россиянина Хабиба Нурмагомедова.
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