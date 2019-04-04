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Макгрегор передумал идти на "пенсию" за 9 дней после завершения карьеры


фото: twitter
Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор передумал идти на "пенсию" за девять дней после заявления о завершении карьеры

Об этом бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор написал в twitter.

"Я хочу двигаться вперед с моими сторонниками всех вероисповеданий и всех слоев населения. Все религии призывают нас быть лучше. Это один мир для всех. Теперь увидимся в октагоне", - написал Макгрегор.

  • Напомним, 26 марта знаменитый ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры в MMA.
  • 27 марта Конор МакГрегор попал под подозрения в сексуальном насилии.
  • 3 апреля Макгрегор поиронизировал с жены россиянина Хабиба Нурмагомедова.

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