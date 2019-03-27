Макгрегора обвинили в сексуальном насилии

27 марта, 2019, 08:27

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор попал под подозрения в сексуальном насилии

Об этом сообщает The New York Times .

В Ирландии полиция расследует дело экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, которого подозревают в сексуальном насилии.

Инцидент якобы произошел в декабре 2018 года, после чего Макгрегор был арестован в январе и допрошен. Ирландский боец был отпущен к появлению новых подробностей.

Расследование продолжается, но официальные обвинения в преступлении Конору не предъявлены.