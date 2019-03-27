Макгрегора обвинили в сексуальном насилии
27 марта, 2019, 08:27
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор попал под подозрения в сексуальном насилии
Об этом сообщает The New York Times .
В Ирландии полиция расследует дело экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, которого подозревают в сексуальном насилии.
Инцидент якобы произошел в декабре 2018 года, после чего Макгрегор был арестован в январе и допрошен. Ирландский боец был отпущен к появлению новых подробностей.
Расследование продолжается, но официальные обвинения в преступлении Конору не предъявлены.
- 26 марта звездный боец смешанного стиля Конор МакГрегор сообщил, что завершает выступления в смешанных боевых искусствах (MMA).
- Espreso.TV опубликовал 10 фактов о самом популярном бойце мира Коноре Макгрегоре.
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