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Подхалим Путина, рекордсмен, скандалист: 10 фактов о самом популярном бойце мира Конора Макгрегора


фото: REUTERS
26 марта знаменитый ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор объявил о завершении карьеры в MMA

Еспресo.TV вспоминает важнейшие факты из жизни популярного бойца мира.

Родился в неблагополучном районе Дублина

Конор МакГрегор родился в 1988 году в неблагополучном пригороде Дублина - Крамлин. В 12 лет начал заниматься боксом, когда понял, что нужно уметь за себя постоять.

"У меня небыло цели получить какой-то чертов титул. Я просто учился выживать на улицах", - рассказал МакГрегор, который перебрал немало видов единоборств - кикбоксинг, джиу-джитсу, грэпплинг.

Работал сантехником

После окончания школы Макгрегор устроился учеником сантехника, но через полтора года, после своего первого поражения в MMA от литовца Артемия Ситенкова, решил сосредоточиться на спорте. Несмотря на возражения отца, Конор уволился с работы, упорно тренировался, а выживал на пособие по безработице.

Первый чемпион UFC в двух категориях

Конор МакГрегор в 2013 году дебютировал в мощном промоушене смешанных единоборств - UFC (Абсолютном бойцовском чемпионате). А уже в 2015-м ирландец стал первым в истории UFC чемпионом мира сразу в двух весовых категориях. Сначала Макгрегор отобрал чемпионский пояс в полулегком весе (до 66 кг) у бразильца Жозе Альдо, нокаутировав его на 13-й секунде боя. А сразу после этого досрочно победил американца Эдди Альвареса и получил титул в легком весе (до 70 кг).

Любимец публики и национальный герой Ирландии

Конор МакГрегор получил невероятную популярность не только спортивными победами, но и благодаря своей харизме и поведению вне "клетки". Бешеные выходки ирландца всегда вызывали яростный резонанс.

Перед боем с Жозе Альдо он ошарашил бразильца, вырвав у него из рук пояс непосредственно во время общения с журналистами. А перед поединком с Нейтом Диасом Макгрегор бросал в американца на пресс-конференции бутылки и заплатил за инцидент $150 тыс. штрафа.

В Ирландии Конор - настоящий национальный герой. На его бои в США прилетают десятки тысяч соотечественников, которые устраивают аншлаги не только на боях, но и на церемониях взвешивания.

Рекордсмен MMA по гонорарам

До появления Конора МакГрегора, звезды смешанных единоборств не получали заоблачных гонораров. В 2016 году ирландец стал первым бойцом, который заработал за поединок $1 млн. С каждым последующим боем суммы в чеках Конора только росли. За свой последний поединок против россиянина Хабиба Нурмагомедова ирландец получил рекордные для UFC $3 млн.

Но заработки в смешанных единоборствах не идут ни в какое сравнение с гонораром, который Макгрегор получил за боксерский бой с американцем Флойдом Мейвезером в августе 2017 года. Он положил в карман фантастические $99 млн и ворвался в четверку самых богатых спортсменов мира в списке Forbes, уступив лишь Флойду Мейвезеру ($285 млн) и футболистам Лионелю Месси ($111 млн) и Кришитану Роналду ($108 млн).

Самый популярный боец мира

Сейчас Конор Макгергор является самым популярным спортсменом в мире среди всех представителей единоборств. Только в Instagram он имеет 30,6 млн фолловеров и опережает боксера Флойда Мейвезера, на которого подписаны 23,2 млн пользователей.

В 2017 году американский журнал Times включил ирландца в список 100 самых влиятельных людей мира и разместил его фото на обложке. Аннотацию для издания составил легендарный голливудский актер Арнольд Шварценеггер.

"МакГрегор - это больше, чем боец, спортсмен, чемпион. Конор - это чрезвычайная личность. Его энергия абсолютно заразна", - написал знаменитый американец.

Провел "бой века" с Мейвезером

"Бой века" с Флойдом Мейвезером стал определяющим в карьере Конора МакГрегора. Американец и ирландец сделали этот матч самым дорогим боксерским поединком в истории и принесли организаторам около $600 млн.

Чисто спортивная составляющая боя подверглась сокрушительной критике, поскольку большинство фанов считали, что Макгрегор не имеет шансов против Мейвезера именно в боксерском бою. Они оказались правы - ирландец смог составить американцу достойную конкуренцию только в первой половине встречи и был нокаутирован в 10-м раунде.

Увлекается Путиным

Конор МакГрегор известен своей симпатией к российскому президенту Владимиру Путину. В июле 2018 года он посетил в Москве финальный матч чемпионата мира по футболу и лично встретился с кремлевским диктатором.

После этого МакГрегор выложил в Instagram совместное фото с Путиным и оставил комментарий, который вызвал возмущение у украинских фанов ирландца.

"Сегодня я посетил финал чемпионата мира в качестве гостя российского президента Владимира Путина. Этот человек - один из крупнейших лидеров нашего времени, и я был удостоен чести присутствовать на таком знаменательном событии вместе с ним. Это была честь для меня, мистер Путин. Спасибо вам, примите поздравления с невероятным чемпионатом мира", - написал Магрегор.

Проиграл свой последний бой Нурмагомедову

Свой последний поединок в смешанных единоборствах Конор МакГрегор в октябре 2018 года проиграл в Лас-Вегасе россиянину Хабибу Нурмегомедову.

Возвращение ирландца в UFC после экспериментов с боксом получилось откровенно неудачным. МакГрегор выглядел в октагоне беспомощно и проиграл удушающим приемом в четвертом раунде.

Сразу после поединка на арене началась драка, которую спровоцировал Нурмагомедов и члены его команды. За инцидент россиянина дисквалифицировали на девять месяцев и оштрафовали на $500 тыс., МакГрегор был отстранен UFC на полгода.

Имеет проблемы с законом

Скандалы сопровождали Конора Макгрегора на протяжении всей карьеры. В апреле 2018 года в Нью-Йорке он атаковал автобус с Хабибом Нурмагомедовым, который оскорбил спарринг-партнера. Ирландец разбил стекло автобуса металлическим тележкой и нанес травмы нескольким другим бойцам, которые не смогли на следующий день принять участие в поединках UFC.

Макгрегору грозило до семи лет заключения, но он признал свою вину, пошел на сделку с прокурором и отделался компенсацией убытков автобусной компании и всем пострадавшим.

В марте 2019 года МакГрегор стал фигурантом еще одного дела. Ирландца арестовали после того, как на выходе из ночного клуба он разбил телефон поклонника, который хотел сфотографироваться. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве и грабеже.

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