Нурмагомедов угрожает Макгрегору за оскорбление мусульман

4 апреля, 2019, 12:28

Российский боец смешанных единоборств пригрозил ирландцу Конору Макгрегору за оскорбление его жены и мусульман

Об этом Нурмагомедов написал в twitter.

Чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на скандальные твиты ирландца Конора Макгрегора, который назвал жену россиянина, одетую в хиджаб, "полотенцем".

"Если ты думаешь, что можешь оскорблять целую религию и чувствовать себя в безопасности, ты ошибаешься", - написал Нурмагомедов.

Макгрегор вскоре удалил твит, но в сети уже разошлись скриншоты сообщения.

Макгрегор и Нурмагомедов встретились на ринге осенью 2018 года, победу удушающим приемом одержал российский боец.

26 марта ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA.

27 марта Конор Макгрегор попал под подозрения в сексуальном насилии.

3 апреля Макгрегор поиронизировал с жены россиянина Хабиба Нурмагомедова.

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор передумал идти на "пенсию" за девять дней после заявления о завершении карьеры.

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