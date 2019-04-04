Нурмагомедов угрожает Макгрегору за оскорбление мусульман
4 апреля, 2019, 12:28
Российский боец смешанных единоборств пригрозил ирландцу Конору Макгрегору за оскорбление его жены и мусульман
Об этом Нурмагомедов написал в twitter.
Чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Хабиб Нурмагомедов отреагировал на скандальные твиты ирландца Конора Макгрегора, который назвал жену россиянина, одетую в хиджаб, "полотенцем".
"Если ты думаешь, что можешь оскорблять целую религию и чувствовать себя в безопасности, ты ошибаешься", - написал Нурмагомедов.
Макгрегор вскоре удалил твит, но в сети уже разошлись скриншоты сообщения.
Макгрегор и Нурмагомедов встретились на ринге осенью 2018 года, победу удушающим приемом одержал российский боец.
- 26 марта ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA.
- 27 марта Конор Макгрегор попал под подозрения в сексуальном насилии.
- 3 апреля Макгрегор поиронизировал с жены россиянина Хабиба Нурмагомедова.
- Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор передумал идти на "пенсию" за девять дней после заявления о завершении карьеры.
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