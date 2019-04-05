Невеста Роналду снялась для популярного журнала

5 апреля, 2019, 18:00

Невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес снялась для модного журнала ELLE

Джорджина Родригес выложила фото в Instagram.

Недавно она стала лицом марки нижнего белья, снявшись в откровенной фотосессии, а теперь невеста футболиста стала героиней известного глянца. Родригес приняла участие в фотосессии итальянской редакции журнала ELLE.

Черно-белое фото Джорджина опубликовала на своей странице в соцсети.