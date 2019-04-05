Невеста Роналду снялась для популярного журнала
5 апреля, 2019, 18:00
Невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес снялась для модного журнала ELLE
Джорджина Родригес выложила фото в Instagram.
Недавно она стала лицом марки нижнего белья, снявшись в откровенной фотосессии, а теперь невеста футболиста стала героиней известного глянца. Родригес приняла участие в фотосессии итальянской редакции журнала ELLE.
Черно-белое фото Джорджина опубликовала на своей странице в соцсети.
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- С момента приобретения Криштиану Роналду акции итальянского футбольного клуба "Ювентус" выросли в цене на 140% .
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