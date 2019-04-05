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Невеста Роналду снялась для популярного журнала


фото: Reuters
Невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес снялась для модного журнала ELLE

Джорджина Родригес выложила фото в Instagram.

Недавно она стала лицом марки нижнего белья, снявшись в откровенной фотосессии, а теперь невеста футболиста стала героиней известного глянца. Родригес приняла участие в фотосессии итальянской редакции журнала ELLE.

Черно-белое фото Джорджина опубликовала на своей странице в соцсети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por elegirme ELLE

Публикация от Georgina Rodríguez (@georginagio)

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