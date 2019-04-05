Роналду проиграл в суде немецкому журналу
Об этом сообщает Der Spiegel .
Немецкий журнал Der Spiegel выиграл суд у Криштиану Роналду по поводу публикаций на основе данных Football Leaks о методах уклонения от уплаты налогов, использованных стороной футболиста.
Ранее юридическая компания, представляющая интересы португальца, подала в суд на журнал, обвинив его в нарушении права на частную жизнь, а также в том, что информация для статьи была получена из документов, которые были украдены после взлома компьютера адвоката Роналду.
В феврале 2017 областной суд Гамбурга обязал Der Spiegel временно удалить статьи с сайта. Во вторник адвокаты футболиста, предвидя проигрыш дела, решили отозвать иск против журнала.
Если бы Der Spiegel проиграл дело, журнал могли бы оштрафовать на 250 тыс. Евро.
- С момента приобретения Криштиану Роналду акции итальянского футбольного клуба "Ювентус" выросли в цене на 140% .
- Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал восьмой хет-трик в Лиге чемпионов и повторил достижение нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
- Форвард "Ювентуса" Кришитану Роналду извинился перед фанаткой, которой случайно разбил нос и подарил ей футболку.
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