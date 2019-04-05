5 апреля, 2019, 09:28

Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду проиграл в суде немецкому журналу

Об этом сообщает Der Spiegel .

Немецкий журнал Der Spiegel выиграл суд у Криштиану Роналду по поводу публикаций на основе данных Football Leaks о методах уклонения от уплаты налогов, использованных стороной футболиста.

Ранее юридическая компания, представляющая интересы португальца, подала в суд на журнал, обвинив его в нарушении права на частную жизнь, а также в том, что информация для статьи была получена из документов, которые были украдены после взлома компьютера адвоката Роналду.

В феврале 2017 областной суд Гамбурга обязал Der Spiegel временно удалить статьи с сайта. Во вторник адвокаты футболиста, предвидя проигрыш дела, решили отозвать иск против журнала.

Если бы Der Spiegel проиграл дело, журнал могли бы оштрафовать на 250 тыс. Евро.