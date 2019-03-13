Роналду повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов
13 марта, 2019, 12:09
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал восьмой хет-трик в Лиге чемпионов и повторил достижение нападающего "Барселоны" Лионеля Месси
Об этом сообщает football.ua .
Роналду забил три гола в ворота "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вывел "Ювентус" в следующий раунд.
Для 34-летнего футболиста этот хет-трик стал восьмым в Лиге чемпионов. По этому показателю португалец догнал аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси, у которого тоже восемь хет-триков.
- 12 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Кришитану Роналду сделал хет-трик в ворота "Атлетико" и вывел "Ювентус" в следующий раунд.
- Форвард "Ювентуса" Кришитану Роналду повторил неприличный жест тренера "Атлетико" Диего Симеоне после хет-трика в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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