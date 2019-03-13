Роналду повторил рекорд Месси в Лиге чемпионов

13 марта, 2019, 12:09

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал восьмой хет-трик в Лиге чемпионов и повторил достижение нападающего "Барселоны" Лионеля Месси

Об этом сообщает football.ua .

Роналду забил три гола в ворота "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вывел "Ювентус" в следующий раунд.

Для 34-летнего футболиста этот хет-трик стал восьмым в Лиге чемпионов. По этому показателю португалец догнал аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси, у которого тоже восемь хет-триков.