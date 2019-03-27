Роналду в пятый раз станет отцом

27 марта, 2019, 11:46

Невеста португальского нападающего Криштиану Роналду Джорджина Родригес беременна

Об этом сообщает Correio da Manha .

Издание опубликовало фотографию, сделанную во время матча отбора на Евро-2020 Португалия - С эрбия (1: 1).

Джорджина присутствовала на игре в сопровождении сестры и матери Роналду и ее округлившийся живот может свидетельствовать о третий-четвертый месяц беременности.

В 25-летней Джорджины Родригес уже есть дочь от Криштиану Роналду - в ноябре 2017 она родила девочку, которую назвали Алана Мартина.

Всего в Криштиану Роналду четверо детей - трое старше суррогатных матерей.