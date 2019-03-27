Роналду в пятый раз станет отцом
27 марта, 2019, 11:46
Невеста португальского нападающего Криштиану Роналду Джорджина Родригес беременна
Об этом сообщает Correio da Manha .
Издание опубликовало фотографию, сделанную во время матча отбора на Евро-2020 Португалия - С эрбия (1: 1).
Джорджина присутствовала на игре в сопровождении сестры и матери Роналду и ее округлившийся живот может свидетельствовать о третий-четвертый месяц беременности.
В 25-летней Джорджины Родригес уже есть дочь от Криштиану Роналду - в ноябре 2017 она родила девочку, которую назвали Алана Мартина.
Всего в Криштиану Роналду четверо детей - трое старше суррогатных матерей.
- Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду получил повреждение в матче с Сербией (1: 1) и, по его словам, пропустит неделю-две.
- Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду порекомендовал руководству туринского клуба приобрести защитника "Реала" Рафаэля Варана.
- Лидер португальцев Криштиану Роналду был зол из-за ничью с Украиной в матче отбора Евро-2020.
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