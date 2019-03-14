Благодаря Роналду акции "Ювентуса" подорожали на 140%

14 марта, 2019, 11:51

С момента приобретения Криштиану Роналду акции итальянского футбольного клуба "Ювентус" выросли в цене на 140%

Об этом сообщает Bloomberg.

После победы над "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов стоимость акций "Ювентуса" выросла еще на 16%. За одну акцию пока дают 1,42 евро.

До перехода в туринскую команду португальского форварда стоимость акций составила 0,6 евро. Таким образом, с момента приобретения Роналду акции итальянского клуба выросли в цене уже на 140%.