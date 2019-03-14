Благодаря Роналду акции "Ювентуса" подорожали на 140%
14 марта, 2019, 11:51
С момента приобретения Криштиану Роналду акции итальянского футбольного клуба "Ювентус" выросли в цене на 140%
Об этом сообщает Bloomberg.
После победы над "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов стоимость акций "Ювентуса" выросла еще на 16%. За одну акцию пока дают 1,42 евро.
До перехода в туринскую команду португальского форварда стоимость акций составила 0,6 евро. Таким образом, с момента приобретения Роналду акции итальянского клуба выросли в цене уже на 140%.
- 2 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Кришитану Роналду сделал хет-трик в ворота "Атлетико" и вывел "Ювентус" в следующий раунд.
- Форвард "Ювентуса" Кришитану Роналду повторил неприличный жест тренера "Атлетико" Диего Симеоне после хет-трика в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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