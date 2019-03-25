Роналду пытается перетянуть в "Ювентус" звезду "Реала"
25 марта, 2019, 14:31
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду порекомендовал руководству туринского клуба приобрести защитника "Реала" Рафаэля Варана
Об этом сообщает Diario Sport .
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду утверждает, что с приходом Зинедина Зидана на пост главного тренера "Реала" в клубе произойдут кардинальные кадровые изменения. Поэтому стоит уже сейчас начать переговоры с Рафаэлем Вараном. Контракт француза с мадридским клубом действует до 2022 года.
Трансферная стоимость Варана оценивается в 80 млн евро. В нынешнем сезоне он участвовал в 24 матчах и забил 2 гола.
Роналду и Варан выступали вместе в "Реале".
- Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан заявил партнерам по команде, что летом покинет мадридский клуб .
- Защитник "Реала" Рафаэль Варан, несмотря на возвращение на пост главного тренера Зинедина Зидана, с которым у него прекрасные отношения, убежден, что его время в "Реале" подошел к концу .
- "Реал" летом сделает все возможное, чтобы выкупить контракт форварда французского ПСЖ Килиана Мбаппе .
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