Роналду пытается перетянуть в "Ювентус" звезду "Реала"

25 марта, 2019, 14:31

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду порекомендовал руководству туринского клуба приобрести защитника "Реала" Рафаэля Варана

Об этом сообщает Diario Sport .

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду утверждает, что с приходом Зинедина Зидана на пост главного тренера "Реала" в клубе произойдут кардинальные кадровые изменения. Поэтому стоит уже сейчас начать переговоры с Рафаэлем Вараном. Контракт француза с мадридским клубом действует до 2022 года.

Трансферная стоимость Варана оценивается в 80 млн евро. В нынешнем сезоне он участвовал в 24 матчах и забил 2 гола.

Роналду и Варан выступали вместе в "Реале".